Con il Conclave alle porte, il mondo attende con ansia di scoprire il nome del prossimo Pontefice, il successo di Papa Francesco. Sui social la “competizione” si infiamma e c’è chi ha già realizzato video molto particolari, naturalmente virali, ricorrendo anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Qualcuno, infatti, si è divertito a unire il mondo della Formula 1 con quello del Conclave, paragonando i cardinali più accreditati a dei veri e propri piloti in competizione fra loro.

Il Conclave in pista

Il video in questione, virale in poco tempo sui social, è stato realizzato e pubblicato da @abs_idea. Generando i contenuti con l’IA, il creatore si è sbizzarrito equiparando il Conclave a una gara di Formula 1. Nello specifico, il filmato si ispira ai titoli di apertura ufficiali delle gare di F1, presentando i cardinali papabili come piloti. Con l’intervento dell’IA, questi vengono mostrati attraverso le pose tipiche dei piloti e con le grafiche ufficiali della competizione, mentre in sottofondo si sente la celebre sigla di Brian Tyler.

I cardinali-piloti scelti per il video sono soprattutto quelli ad oggi considerati i più accreditati, ovvero Peter Erdo, Pierbattista Pizzaballa, Matteo Maria Zuppi, Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle e Robert Sarah. Il video sta letteralmente spopolando sui social, dimostrando quanto la creatività degli utenti, attraverso l’IA, possa generare connessioni divertenti e soprattutto inaspettate.