Il presidente americano Donald Trump è stato accolto da pesanti fischi quando è stato inquadrato al momento dell’esecuzione dell’inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon si appresta ad assistaere alla gara-3 delle Finals Nba tra i Knicks, la sua squadra, e i San Antonio Spurs.

Proteste fuori lo stadio contro Trump

Fuori dallo stadio invece una folla di tifosi fuori ha protestato. Su un cartello fatto a mano si leggeva “Airball Trump” (un gioco di parole che nel basket indica un tiro che non colpisce neppure il ferro), mentre altri manifesti stampati riportavano lo slogan “Stop war on Iran”.

Il coro più diffuso tra i manifestanti era invece: “Knicks in four, Trump no more”, ovvero, i Knicks vinceranno la serie in quattro partite e Trump è finito, in uno slogan che univa il sostegno alla squadra di casa a una protesta politica contro il presidente Usa.