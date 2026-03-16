Frammenti di un drone intercettato dalle difese aeree di Kiev sono caduti nei pressi del Monumento all’Indipendenza in piazza Maidan, nel cuore della capitale ucraina. La parlamentare ucraina Maria Mezentseva ha postato su Telegram un video che mostra i frammenti a terra. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha affermato che non ci sono vittime e non sono scoppiati incendi. L’attacco russo è stato effettuato con il Lancet, un nuovo modello che utilizza un sistema di intelligenza artificiale.

Russi lanciano droni, ma l’Ucraina torna a conquistare territorio

Malgrado la Russia continui a lanciare droni che ormai colpiscono con molta frequenza la capitale Kiev, l’Ucraina avanza conquistando negli ultimi mesi ben 434 km², un successo strategico che non veniva registrato dal 2022. Le truppe russe, come spiega Repubblica, sono bloccate da Natale. I tecnici di Mosca stanno lavorando per risolvere il buco nelle trasmissioni satellitari provocato dallo stop di Starlink.