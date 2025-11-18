Non capita tutti i giorni di vedere dei ladri in azione che per scassinare lo sportello di un bancomat decidono direttamente di legarlo all’auto e poi fuggire, trasportandolo via. Questo è quanto accaduto a Casalnuovo, cittadina in provincia di Napoli, dove i malviventi si sono recati nella filiale della BDM Banca in corso Umberto e, dopo essersi introdotti all’interno, hanno sradicato il bancomat. Lo hanno poi legato con una corda dietro l’auto e sono scappati, trascinando la pesante cassaforte di metallo per le strade della cittadina, danneggiando anche le altre auto in sosta.