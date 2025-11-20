In un video diffuso da Key4Biz è stato catturato il momento in cui due sindacalisti giocavano ai videogiochi sullo smartphone mentre il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Russo, interveniva dal podio.

Sindacalisti giocano al cellulare: il video

Uno dei due pare aver giocato solo per pochi minuti, mentre ascoltava il ministro: quando Russo ha definito Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, “un visionario”, il sindacalista gli ha rivolto un segno di approvazione. Anche l’altro sindacalista ha dedicato pochi minuti al gioco mentre Urso parlava. Nel suo precedente intervento aveva criticato duramente il ministro, rimarcando che in tre anni Urso non li ha mai incontrati e che non sono state apportate modifiche sostanziali alle politiche di settore.