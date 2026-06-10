Il Muro marocchino nel Sahara Occidentale, detto “Berm”, è una linea fortificata lunga circa 2.700 km, con milioni di mine e ordigni inesplosi, considerata il più grande campo minato continuo al mondo.

Nato dopo il ritiro della Spagna nel 1975, con l’intervento di Marocco e Mauritania, ha diviso il territorio in un conflitto contro il Fronte Polisario e la RASD.

Dal 1991 la situazione è in stallo sotto monitoraggio ONU, ma le mine continuano a causare vittime e la separazione del territorio resta di fatto immutata.