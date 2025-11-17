Il video del bisonte pronto a caricare i due turisti che riescono poi a sfuggire all’attacco
Due turisti hanno rischiato seriamente di essere travolti da un bisonte nel Parco Nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti, dopo aver ignorato le norme di sicurezza che impongono di mantenere una distanza adeguata da questi animali selvatici. Un video, girato a maggio e recentemente diffuso da una fotografa naturalista, mostra la coppia allontanarsi con apparente indifferenza da un imponente maschio di circa 450 chili, arrivando persino a voltargli le spalle mentre si incamminano verso la strada.
La scena cambia bruscamente quando il bisonte, percependo probabilmente la loro vicinanza come una minaccia, parte all’improvviso in una corsa rapidissima, puntando direttamente verso di loro.