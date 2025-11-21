Durante la giornata di mercoledì al Forum di Biella, il salone “IoLavoro” dedicato all’orientamento degli studenti è stato teatro di un imprevisto inatteso. Nel corso di una dimostrazione della Polizia Penitenziaria, un blindato ha improvvisamente iniziato a muoversi senza controllo, andando a collidere con un altro mezzo dello stesso corpo. La scena, avvenuta sotto gli occhi di studenti e spettatori sorpresi ma divertiti, ha interrotto momentaneamente l’esercitazione, attirando subito l’attenzione dei presenti e degli organizzatori della manifestazione.



Le ipotesi sulle cause e il video diventato virale

Il video dell’accaduto, pubblicato sui social da Roberto Pietrobon di Alleanza Verdi e Sinistra, ha rapidamente fatto il giro della rete. Secondo la ricostruzione de La Provincia di Biella, l’incidente si sarebbe verificato durante le attività dimostrative del GIO, il Gruppo d’Intervento Operativo della Polizia Penitenziaria, reparto impegnato nella gestione delle emergenze.

Alcuni agenti erano reduci da un intervento notturno, concluso alle tre del mattino dopo una rivolta nel carcere di Como, elemento che potrebbe aver influito sulla prontezza durante l’esercitazione. Le prime ipotesi suggeriscono un errato inserimento del freno a mano elettronico e, forse, un momento di stanchezza generale, fattori che avrebbero permesso al blindato di muoversi all’indietro senza controllo.