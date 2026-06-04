Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Locri e della locale Stazione, con il supporto tecnico dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e con l’ausilio logistico dei Vigili del Fuoco di Bianco (RC), hanno scoperto un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. La scoperta è avvenuta durante quella che doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi. I carabinieri, invece, hanno individuato un bunker nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell’immobile.

Questo rifugio si sviluppa attraverso tre distinti ambienti sotterranei: una camera da letto, un servizio igienico e una vera e propria “camera di fuga”. Tutti gli ambienti risultano essere collegati tra loro e progettati per consentire una permanenza prolungata in condizioni di totale invisibilità. Nella stanza destinata alla fuga i carabinieri hanno trovato anche una pesante botola in cemento armato perfettamente mimetizzata che veniva aperta tramite un sofisticato meccanismo elettrico occultato, capace di azionare il passaggio segreto verso l’esterno. Oltre la botola si snoda infine uno stretto tunnel sotterraneo lungo circa 120 metri, scavato nelle profondità del terreno e progettato per consentire una rapida via di fuga.