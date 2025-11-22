Un drammatico incidente ha scosso il Dubai Air Show quando un caccia indiano HAL Tejas è precipitato durante una dimostrazione acrobatica, provocando la morte del pilota, unico a bordo. Il velivolo si è schiantato all’interno dell’aeroporto internazionale Al Maktoum, generando una massiccia esplosione e una colonna di fumo nero visibile da chilometri.

I soccorsi — polizia, ambulanze ed elicotteri — sono intervenuti immediatamente per contenere l’incendio. Migliaia di spettatori, molte famiglie presenti all’evento, hanno assistito attoniti alla perdita di controllo dell’aereo prima dell’impatto fatale.