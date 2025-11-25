Un camionista inglese di 57 anni ha causato un tamponamento a catena coinvolgendo cinque veicoli a Sandycroft, nel Flintshire, nel nord-est del Galles. Secondo quanto ricostruito, il conducente stava cercando di vedere attraverso una piccola fessura nel parabrezza completamente appannato quando ha perso il controllo del mezzo, carico di colla industriale. La dashcam del camion ha immortalato la scena: il guidatore, visibilmente sotto shock, sussulta violentemente e impreca pochi istanti prima dell’impatto, mentre il parabrezza va in frantumi e il cappello gli vola via.

Il camion sbanda, travolge il traffico e colpisce un minivan che finisce in un fosso, danneggiando gravemente anche altri veicoli. La dispersione del carico di colla sull’asfalto ha ulteriormente complicato la situazione, creando pericoli aggiuntivi per la circolazione e rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.