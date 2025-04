In questi giorni è diventato virale sul web un video del 2019 in cui il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, tra i più accreditati successori di Papa Francesco, canta sul palco il famoso brano “Imagine”, di John Lennon. Il ritorno di fiamma di questo filmato si ricollega naturalmente ai giorni frenetici che precedono il Conclave, fissato per il 7 maggio. C’è già chi parla di un’elezione, quella di Tagle, irrimediabilmente compromessa, mentre è esplosa la polemica sulla sua esibizione ritenuta “blasfema”.

Il caso del video ripescato online

Luis Antonio Tagle, più volte definito il “Bergoglio asiatico”, è senza dubbio uno dei cardinali più accreditati alla successione di Papa Francesco, godendo infatti di grande stima e di un certo seguito legati al suo carisma, alle sue posizioni riformiste così come alla sua predisposizione all’impegno sociale. Da poco, però, è riemerso un vecchio video sul web in cui Tagle si lancia nell’esibizione canora di uno dei brani più famosi della storia, “Imagine”. Secondo quanto riferito da Open, il ripescaggio del video non è per nulla casuale ma si lega a un attacco mirato al cardinale filippino, presumibilmente vittima di LifeSite News, un sito della destra cattolica canadese antiabortista, il quale si pensa abbia fatto riemergere il filmato proprio in questi giorni particolari.

“Scioccante: il cardinale Tagle canta Imagine’di John Lennon. Un tradimento dell’insegnamento cattolico? Si tratta di un inno ateo che rifiuta la religione, il paradiso e la regalità di Cristo”, scrive il sito in questione attraverso un post pubblicato su X. Nello specifico, LifeSite News accusa il cardinale di aver cantato la strofa di Lennon che recita: “Immagina che non ci sia il Paradiso”. Eppure, nel video integrale dell’esibizione di Tagle, è possibile notare come questa e altre strofe del brano siano state volutamente saltate dal cardinale.