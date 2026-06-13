Proseguono sulla Gold Coast, nel Queensland, le ricerche di Mary, un diavolo della Tasmania fuggito dal parco faunistico Paradise Country e ripreso da una telecamera di sicurezza a oltre un miglio di distanza. “Ho ricevuto una notifica dalla mia telecamera di sicurezza e ho controllato le riprese: ho pensato che fosse un gatto”, ha raccontato la residente Caitlyn Wis a 7NEWS. Secondo la curatrice Lauren Mousley, le modalità della fuga restano “un po’ un mistero”, anche se i guardiani sospettano “un salto insolitamente lungo”. Mary era arrivata al parco a maggio e si trovava ancora in quarantena quando è scappata.

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