Milano è tornata a fare i conti con l’emergenza idrogeologica: poco dopo le 10 il torrente Seveso è esondato nel quartiere Niguarda, zona Pratocentenaro. Nonostante l’apertura, già nelle prime ore del mattino, delle vasche di laminazione del Parco Nord e di Senago – quest’ultima utilizzata per la prima volta – le intense piogge non hanno potuto essere contenute.

Dalle 5 si sono abbattuti oltre 200 millimetri di pioggia nel Comune di Seveso, mentre forti precipitazioni hanno colpito anche Cantù e Paderno Dugnano. Criticità segnalate anche per il Lambro, con via Vittorini allagata.