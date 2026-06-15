Il presidente americano Donald Trump ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno con uno spettacolo sensazionale sul celebre prato sud della Casa Bianca, il South Lawn: un incontro di arti marziali miste (Ufc), dove i combattenti, rinchiusi in un ottagono di rete metallica, hanno cercato di sottomettersi a vicenda con pugni, calci e altre tecniche di combattimento. E al termine dei combattimenti, il “fighter” di arti marziali Josh Hokit ha omaggiato della sua grossa catena dorata il presidente che ha piegato il capo per farsela mettere al collo. Trump ha fissato poi l’atleta negli occhi ed ha applaudito soddisfatto.

Prima di questo gesto la scaletta ha previsto che il presidente uscisse dalla Casa Bianca circondato dai funzionari della sua amministrazione, dai numerosi parlamentari repubblicani e da oltre 4.000 spettatori ospitati nell’arena “The Claw”, ossia “l’artiglio”, l’arco metallico simile a un’astronave dotato di forti uci, impianto audio e maxi-schermi.

La visione dell’evento per altre migliaia di persone è avvenuta sui maxi-schermi allestiti nella vicina Ellipse. “Questo evento è unico, incredibile. Lo adoro”, ha affermato Dana White, capo dell’Ufc e amico intimo del presidente, durante la sessione di promozione tenutasi al Lincoln Memorial, dove coppie di combattenti si sono spintonate e azzuffate davanti alle telecamere sotto lo sguardo impassibile della statua in marmo di Abraham Lincoln.

Il presidente ha collegato l’evento, che ha previsto sette incontri che sono andati avanti fino a dopo mezzanotte, alle più ampie celebrazioni, che dureranno mesi, per i 250 anni della firma della Dichiarazione d’Indipendenza Usa. Ma lo show è stato soprattutto incentrato sull’autocelebrazione del presidente stesso.