Il video del negozio di abbigliamento che usa delle modelle sui tapis roulant al posto dei manichini

Un famoso negozio di abbigliamento cinese, l’ITIB di Hangzhou, ha deciso di presentare la sua nuova collezione con delle modelle che camminano su dei tapis roulant anziché utilizzare i tradizionali manichini. Dal negozio fanno sapere che, in questo modo, i clienti possono vedere come i nuovi vestiti potrebbero adattarsi realmente a loro. Tuttavia, è evidente che si tratta anche di una trovata di marketing pensata per attirare l’attenzione. Ma l’iniziativa non è piaciuta a tutti. Anzi. “Questo è disumano. Sono sicuro che, alla fine della giornata le modelle avranno i piedi a pezzi,” ha scritto un utente sul social cinese Weibo. “Stanno trattando le modelle come cavie da laboratorio… non va bene,” ha commentato un altro.