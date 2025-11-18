Un video diventato virale mostra una scena comica sugli spalti della partita San Lorenzo–Sarmiento, disputata sabato 15 novembre e conclusasi 1-1 nella Primera División argentina. Nelle immagini si vede un nonno, preso dall’intensità del match, cercare di dare il biberon al suo nipotino, senza accorgersi che lo sta tenendo in una posizione che impedisce al piccolo di bere.

La clip ha rapidamente conquistato i social, generando commenti affettuosi e ironici sul “nonno distratto dal calcio”, tra risate e tenerezza.