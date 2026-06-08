A Roma si fa di tutto per entrare nella zona a traffico limitato evitando di pagare. L’ultima trovata l’ha mostrata il profilo TikTok “getrich7238” e consiste nel coprile la targa dell’auto con il passeggino.

Tra le altre trovate più comuni c’è chi entra con il cofano aperto, chi altera le lettere e i numeri con il nastro adesivo chi usa targhe clonate. Tornando al video in questione postato su Tik Tok, c’è questo neopapà che non sapendo come entrare nella zona a traffico limitato di Roma senza farsi beccare, si posiziona con il passeggino dietro la sua auto, impedendo così alle telecamere di riprendere la targa.

Follia a Roma: nasconde la targa dell’auto con un passeggino per “ingannare” il varco ZTL 🛑🚗 Ormai le hanno provate davvero tutte! Voi che ne pensate? Dite la vostra nei commenti 👇😲 Credits: getrich7238#radioroma #ztl #roma #furbetti #attualità pic.twitter.com/2TomwrYv2d — RadioRoma.it (@radioromait) June 7, 2026

La bravata è avvenuta in prossimità del varco di via Urbana all’angolo con via Agostino Depretis ed stata ripresa da un passante che ha pubblicato il video. I commenti rivolti a l neopapà che ora, fra l’altro, rischia una denuncia per truffa aggravata non sono teneri: “Sessantamila euro di macchina, ma non paga la Ztl” è quello più comune.