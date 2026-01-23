A Fort Lauderdale in Florida, un ragazzino è stato ripreso dalle telecamere mentre uccide a calci un’anatra entrata nel cortile di un’abitazione. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della casa sono terribili. A diffonderle sono stati i media statunitensi. Per la Polizia locale si tratta di un caso di crudeltà contro gli animali.

Il fatto è avvenuto domenica scorsa nell’isolato 300 di Southwest 8th Avenue: come mostrano le immagini si vede un bambino che insegue un’anatra posizionata proprio sotto la telecamera. La raggiunge e inizia a colpirla con diversi calci. Il ragazzino calpesta anche la testa dell’animale fino ad ucciderlo.

Chi sia il bambino autore della violenza non è noto: per questa ragione, la Polizia locale ha offerto una ricompensa da 5mila dollari per avere informazioni che porteranno all’arresto del giovane.

Jett è un residente della zona. Intervistato dai media statunitensi ha dichiarato di essere rimasto inorridito dopo aver visto le immagini, per poi aggiungere che probabilmente il ragazzo in questione deve aver subito abusi o qualcosa del genere chiedendo quindi di indagare sull’identità dei genitori: “Penso che forse abbia visto qualcosa che gli ha causato un trauma tale da renderlo capace di fare una cosa del genere”. Un’altra persona che vive in zona ha spiegato che quando accaduto è pura crudeltà verso gli animali, ricordando che le anatre in Florida sono protette.