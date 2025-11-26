Lunedì 24 novembre, la campionessa ucraina di apnea Kateryna Sadurska ha stabilito un nuovo record mondiale a Dominica, nei Caraibi, nell’assetto costante senza pinne (CNF), immergendosi fino a 86 metri.

L’immersione, completata in tre minuti e 32 secondi alla Blue Element Competition 2025, ha richiesto solo un respiro, con 10 bracciate iniziali, caduta libera e 31 bracciate di risalita. Il risultato porta a otto i record mondiali di Sadurska, superando di due metri il precedente primato stabilito lo scorso anno nello stesso luogo.