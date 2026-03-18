Edoardo Bove ha vissuto una serata indimenticabile segnando il suo primo gol con il Watford, coronando il ritorno in campo dopo il drammatico arresto cardiaco subito nel dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter. Dopo l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo e una lunga riabilitazione, il 23enne ha realizzato la rete che ha deciso la partita contro il Wrexham, vinta 3-1. “È come chiudere un cerchio”, ha raccontato Bove, sottolineando l’emozione di aver finalmente ritrovato il piacere del gol e della vittoria insieme ai compagni.

Emozione e celebrazione

Lo stadio, il pubblico in delirio, i compagni attorno a lui per abbracciarlo, e i familiari presenti in tribuna hanno condiviso la gioia del giovane calciatore. “Ho avuto tanto tempo per pensare a come sarebbe stato il mio primo gol dopo il ritorno”, ha raccontato. “Sto cominciando ora a rendermi conto di cosa è successo”.

Il gol, segnato nei minuti di recupero, è stato definito da Bove un “gol facile”, ma la sua importanza va ben oltre la tecnica. “I festeggiamenti sono stati incredibili, sono andato direttamente dai tifosi e sono felicissimo per la squadra che mi ha appoggiato, tutto lo staff, i fisioterapisti e i medici che hanno monitorato attentamente la mia situazione e fatto del loro meglio per riportarmi in campo”.

Bove ha voluto dedicare il gol alla sua ragazza, che non ha potuto assistere alla partita. “È per lei. Sappiamo cosa abbiamo passato. È stata al mio fianco ogni giorno, senza di lei nulla sarebbe stato possibile”.