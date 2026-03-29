Arriva dalla Cina il robot umanoide capace di giocare a tennis: riesce a sostenere scambi con esseri umani, utilizza dritto e rovescio con movimenti naturali e, nella sua migliore prestazione, ha raggiunto un tasso di successo del 96,5%.

Non è ancora in grado di competere con professionisti, ma la fluidità dei movimenti e la capacità di adattarsi alle diverse zone del campo rappresentano un passo avanti significativo nella robotica applicata allo sport. Il risultato è stato ottenuto grazie a un nuovo metodo di apprendimento sviluppato da ricercatori guidati dalla Tsinghua University, descritto in uno studio pubblicato su arXiv, piattaforma che raccoglie ricerche non ancora sottoposte a revisione.

Per affrontare la complessità del tennis, il team coordinato da Li Yi ha adottato un approccio innovativo: invece di analizzare video completi di partite, ha utilizzato brevi frammenti di movimento, isolando abilità chiave come dritto, rovescio, spostamenti laterali e passo incrociato. Il sistema, chiamato Latent, è stato addestrato con appena cinque ore di registrazioni di giocatori amatoriali.

Il modello è stato poi implementato sul robot umanoide Unitree G1, caratterizzato da una struttura agile e snodabile, che ha dimostrato le proprie capacità sfidando giocatori umani. Secondo gli autori, la tecnologia può essere ulteriormente migliorata ed estesa ad altri sport o ad attività prive di dati completi sui movimenti.