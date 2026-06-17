Il video del siparietto tra Trump e Meloni: “Sono stato abbandonato”. La premier ride: “Ma no. Siamo sempre stati amici”
Nuove immagini dal G7 di Evian, in Frnacia, raccontano un siparietto tra Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tra sorrisi e battute.
Alla provocazione di Costa su un possibile raffreddamento con Trump, la premier replica: “Siamo sempre stati amici”, mentre il presidente americano ironizza con un “I was abandoned”, subito corretto da un “ma no” di Meloni tra le risate. L’incontro segna anche un parziale riavvicinamento dopo mesi di tensioni, tra strette di mano e scambi informali che confermano la volontà di ricucire il dialogo transatlantico.
(video da Repubblica)