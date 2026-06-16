La Polizia di Milano ha eseguito un fermo nei confronti di un cittadino francese di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una rapina aggravata avvenuta lo scorso 23 aprile nel capoluogo lombardo. L’uomo è accusato di aver sottratto, insieme a un complice, un orologio di lusso del valore di circa 100mila euro a un turista irlandese.

L’episodio si è verificato poco dopo le 19 in via Plinio, nei pressi della stazione dei taxi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima, un uomo di 58 anni di nazionalità irlandese, stava per salire a bordo di un taxi quando è stata sorpresa alle spalle da uno dei rapinatori. Il malvivente gli ha strappato con violenza l’orologio dal polso, provocandogli alcune escoriazioni.

Dopo il colpo, l’autore materiale della rapina è fuggito rapidamente a bordo di una bicicletta, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini hanno poi permesso di identificare anche un secondo uomo, un 25enne che avrebbe assistito alla scena e fornito supporto al complice. Per lui è scattata una denuncia per lo stesso reato. Gli accertamenti della Polizia hanno infine portato al fermo del 29enne francese, ora ritenuto uno dei responsabili della rapina che aveva fruttato un bottino di eccezionale valore.