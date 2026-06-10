I Vigili del Fuoco di Milano hanno dovuto fronteggiare l’improvvisa ondata di maltempo avvenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno, nell’hinterland del capoluogo lombardo. Colpiti con trombe d’aria, bombe d’acqua e forti grandinate in particolare l’area intorno a Legnano, ma anche i comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Una motociclista rimasta intrappolata sotto i rami a Novate è stata liberata dai soccorritori. Più di trenta le chiamate ai servizi di emergenza per la caduta di rami, alberi, piante pericolanti e cartelloni a causa delle forti raffiche di vento.

Nel fine settimana arriva il caldo africano

Dal prossimo fine settimana diremo addio al maltempo anche sul Nord Italia. Già da sabato 13 giugno, infatti, assisteremo a una decisa rimonta dell’anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Questa vasta area di alta pressione, in espansione dal Nord Africa, non si limiterà a spazzare via l’instabilità garantendo il ritorno del sole, ma innescherà la prima vera ondata di caldo di giugno con temperature anche al di sopra della media stagionale.