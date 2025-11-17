Un ricevimento istituzionale al ministero delle Imprese e del Made in Italy si è trasformato in un episodio inatteso con rilevanti conseguenze culturali. Mercoledì scorso, l’assessore all’Industria della Regione Sardegna, Emanuele Cani, è caduto dalle scale di Palazzo Piacentini durante l’evento, sfondando con la testa una vetrata d’autore. Le immagini girate da alcuni presenti mostrano chiaramente la dinamica: Cani inciampa sui gradini, perde l’equilibrio e, precipitando in avanti, impatta violentemente contro la vetrata che si frantuma sotto il colpo.

Fortunatamente, dopo la visita medica, l’assessore non ha riportato ferite gravi, ma si è detto “molto dispiaciuto per il danno” provocato. E il danno, in effetti, riguarda un’opera tutt’altro che comune: la vetrata distrutta era la celebre Carta del lavoro di Mario Sironi, importante maestro del futurismo italiano. Installata nel 1932, quando l’edificio ospitava il ministero fascista delle Corporazioni, l’opera era composta da vetri colorati raffiguranti lavoratori impegnati in diverse attività, un esempio significativo del linguaggio visivo del periodo.

La vetrata, già sottoposta a un complesso restauro nel 2014, rappresentava un pezzo unico del patrimonio artistico del palazzo. L’incidente ha quindi aperto interrogativi sulla possibilità di recuperarne almeno parte e sui tempi necessari per un eventuale intervento di ripristino.