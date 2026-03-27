La casa più stretta del mondo, larga appena 63 centimetri, porta il concetto di abitare piccolo a un livello estremo.

Progettata dall’imprenditore Fabio Moreno ad Aucallama, offre tutti i comfort di una casa moderna, con cucina, bagno, camera e due piani collegati da scale.

L’edificio, dai colori vivaci e dalla forma slanciata, dimostra che la felicità non dipende dalle dimensioni, ma dall’uso intelligente dello spazio. Diventata subito attrazione per i curiosi, permette visite limitate a causa dello spazio ridotto.

Moreno ha già candidato la casa al Guinness World Records, in attesa della verifica ufficiale per il titolo di “casa più stretta del mondo”.