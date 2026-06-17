“Tanti auguri Mr. Trump, tanti auguri Mr. Genocidio, tanti auguri a te”. Si è chiuso con una provocazione l’intervento dell’eurodeputata della Sinistra ed esponente di Podemos, Irene Montero, durante il dibattito sulla crisi in Medio Oriente nell’Aula del Parlamento Europeo.

Rivolgendosi all’Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, presente in aula, e commentando la tregua raggiunta tra Washington e Teheran nonostante gli attacchi israeliani in Libano e Cisgiordiania, Montero ha attaccato: “Che cosa deve festeggiare l’Europa, signora Kallas? E lei? Deve festeggiare il compleanno del presidente Trump? Allora gli cantiamo una canzone”, ha affermato prima di intonare il coro ironico rivolto al presidente americano.