Un episodio insolito ha movimentato il Canal Grande quando una donna ha rubato un “topo”, la tradizionale barca veneziana dedicata al trasporto merci, completamente carico di pacchi da consegnare. L’imbarcazione, di proprietà della ditta Brussa, era ormeggiata solo per pochi istanti quando la donna — già nota alle forze dell’ordine — ha approfittato della situazione per salirci e partire senza alcuna esperienza di guida. La fuga è durata poco: dopo aver percorso un tratto del Canal Grande, la barca è finita contro la balaustra del ponte di Rialto, sbattendo violentemente contro il muretto laterale.

Le immagini dell’impatto, riprese dai passanti, mostrano la donna che fatica a mantenere l’equilibrio e rischia di cadere in acqua. Diversi pacchi, invece, sono stati proiettati fuori dall’imbarcazione a causa dell’urto. Il reparto navigazione della polizia locale, intervenuto subito dopo l’arresto della responsabile, sta ora valutando i danni al manufatto e alla barca, notevoli per via della collisione.