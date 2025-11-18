Al largo di Seattle, nel nordovest degli Stati Uniti, alcuni fotografi si sono imbattuti in un branco di orche che stavano dando la caccia a una foca. Per sfuggire all’attacco, la foca è riuscita a salire sulla parte posteriore del gommone della fotografa Charvet Drucker. Tutta la sequenza, dalla caccia al rocambolesco salvataggio della foca, è stata documentata dalla fotografa Charvet Drucker, che ha poi condiviso questa sua particolare esperienza su Instagram.

La foca scappa rifugiandosi su un gommone

Nel video, diventato virale sui social, si vede un branco di otto orche muoversi attorno al gommone dei fotografi nel tentativo di catturare una foca. Quest’ultima, giungendo nei pressi dell’imbarcazione, è salita a bordo mettendosi in salvo. Le orche, però, non se ne sono andate e hanno continuato a girare attorno al gommone per almeno 15 minuti. Coordinando i propri movimenti, le orche hanno creato alcune onde, forse nel tentativo di far cadere la povera foca dal gommone. L’animale è effettivamente caduto in mare, ma è riuscito a risalire rapidamente sul gommone.

A causa delle normative sugli animali selvatici e sulla navigazione, che vietano di interferire, chi era a bordo del gommone non ha potuto aiutarla. Eppure, la foca è riuscita a salvarsi. I fotografi hanno ripreso la navigazione con l’animale a bordo, che poi si è tuffato in mare.