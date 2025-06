L’Al-Hilal ha ufficializzato Simone Inzaghi come nuovo allenatore, ma la presentazione social ha generato ironia e confusione. Nel video di annuncio pubblicato sui canali ufficiali del club, infatti, le immagini del tecnico ex Inter erano accompagnate da una telecronaca storica… ma riferita al fratello. Il sottofondo audio era infatti quello di Sandro Piccinini che commentava la finale di Champions League del 2007, in cui Pippo Inzaghi segnò due gol decisivi contro il Liverpool, regalando la coppa al Milan.

L’errore non è passato inosservato agli utenti e neppure allo stesso Piccinini, che su X ha scherzato: “Devo chiedere i diritti?”. Poco dopo, l’Al-Hilal ha provveduto a rimuovere il video e pubblicarne una versione corretta, eliminando ogni traccia della gaffe.