I droni hanno ripreso Hormuz all’alba, con centinaia di navi che attendono di passare dopo il raggiungmento dell’accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran che prevede la riapertura dello Stretto con la sospensione, per i 60 giorni previsti per i negoziati, del pagamento del pedaggio imposto da Teheran dopo lo scoppio della guerra nel febbraio scorso.

Trump: “Navi, accendete i motori”

Dopo l’intesa tra Washington e Teheran, Donald Trump ha scritto su Truth: “L’accordo con la Repubblica Islamica dell’Iran è ormai concluso. Congratulazioni a tutti! Con la presente autorizzo pienamente l’apertura al transito libero dello Stretto di Hormuz e, contestualmente, autorizzo l’immediata rimozione del blocco navale degli Stati Uniti. Navi di tutto il mondo, accendete i motori. Che il petrolio scorra! Presidente DONALD J. TRUMP”.

Per Teheran “gli Usa hanno riconosciuto il diritto all’Iran di riscuotere le quote”

L’agenzia iraniana Fars, citando una “fonte informata” sui negoziati, a proposito di Hormuz ha scritto che “nelle battute conclusive della formulazione dell’accordo tra Washington e Teheran, il testo del memorandum “è stato modificato per sottolineare in modo definitivo ed esplicito l’esercizio della sovranità di Iran e Oman sullo Stretto di Hormuz”. La stessa fonte ha sostenuto che la versione approvata dell’accordo stabilisce dunque che la “futura amministrazione dei servizi marittimi” nello Stretto sarà “determinata” dai due Paesi e che l’uso esplicito di questa espressione significa che gli Usa “hanno riconosciuto il diritto dell’Iran a riscuotere le relative tariffe”.

Hormuz senza costi solo per 60 giorni

Sempre l’agenzia iraniana Fars, citando una fonte informata sui negoziati, ha spiegato che una sezione dell’accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz “senza costi” sia “solo per 60 giorni”. “Questo principio viene ripetuto altrove nel testo. L’Iran accetterà il passaggio delle navi senza costi solo per 60 giorni”.