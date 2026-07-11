In Cina sta attirando l’attenzione il sistema chiamato “pioggia dai tetti”, una nuova tecnica di raffreddamento urbano sperimentata in alcuni complessi residenziali di Yuncheng.

Gli edifici sono dotati di ugelli che spruzzano una sottile nebbia d’acqua, sfruttando il raffreddamento evaporativo per abbassare la temperatura circostante fino a 8 gradi. Il metodo è diventato virale sui social, ma la sua reale efficacia resta ancora da verificare, soprattutto per consumi d’acqua e manutenzione. La tecnologia potrebbe rappresentare un’alternativa al condizionatore nelle città molto calde, anche se servono ulteriori studi.