Rapina nella mattinata di giovedì 11 giugno al centro commerciale Metropoli, al confine tra Quarto Oggiaro e Novate Milanese. Ad agire almeno tre banditi con il volto coperto da caschi integrali, che hanno fatto irruzione nella gioielleria D’Amante.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno esploso colpi a salve e lanciato fumogeni all’interno della struttura per creare panico e coprire la fuga. L’azione è stata rapida e ha generato momenti di forte tensione tra i presenti.

Alcuni testimoni hanno ripreso la scena con i cellulari, seguendo a distanza la fuga dei rapinatori, nonostante i rischi. Nei video si vede anche uno dei banditi in difficoltà mentre cerca di ripartire su uno scooter rubato, rischiando di essere lasciato indietro dai complici.