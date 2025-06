La questura di Roma ha diffuso le immagini di una rapina avvenuta due giorni fa in una farmacia situata in via Collatina. Il colpo è stato messo a segno nel pomeriggio da un uomo di 46 anni, originario della Puglia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Il rapinatore ha agito con il volto coperto da un casco per non farsi riconoscere, ma è stato comunque identificato grazie all’impianto di videosorveglianza interna. Poco dopo il colpo, l’uomo è stato fermato dalla polizia e trasferito nel carcere di Regina Coeli, in stato di fermo.