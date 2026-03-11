Serata complicata per il Tottenham e, in particolare, per Antonin Kinsky, portiere ceco classe 2003 al suo esordio assoluto in Champions League. L’allenatore Igor Tudor aveva scelto di schierarlo al posto di Guglielmo Vicario, spiegando: “È meglio per la squadra”. Tuttavia, Kinsky ha commesso due gravi errori che hanno portato l’Atletico Madrid sull’1-0 e successivamente sul 3-0, complicando subito la partita per gli inglesi.

La sostituzione e l’uscita in lacrime

Dopo soli 17 minuti, Tudor ha deciso di richiamare il giovane portiere in panchina, reinserendo Vicario, titolare abituale della squadra londinese. Kinsky ha lasciato il campo visibilmente scosso e in lacrime, accolto dal pubblico madrileno con un applauso di incoraggiamento. Il match si è concluso con una sconfitta pesante per il Tottenham per 5-2, segnando un inizio traumatico per Kinsky nella massima competizione europea, che difficilmente dimenticherà.