Piazza Matteotti gremita, un’energia elettrica e il battito della techno mondiale hanno segnato l’evento di sabato sera nel cuore di Genova. A partire dalle 19 la superstar internazionale Charlotte de Witte ha preso il comando della console, regalando alla città una performance memorabile che ha saputo unire generazioni diverse in un’unica, grande festa collettiva. Il riscontro di pubblico è stato eccezionale: 8 mila persone hanno occupato stabilmente la piazza per l’intera durata del set. Il flusso costante di visitatori e curiosi ha portato il conteggio totale delle presenze a superare quota 20 mila. La serata ha visto una partecipazione eterogenea: non solo i “clubbers” più accaniti e gli appassionati di musica elettronica, ma anche moltissimi giovani, famiglie e turisti affascinati da un’atmosfera fuori dall’ordinario.

La sindaca allo show techno, la foto diventa virale: “Genova la città la più vecchia d’Europa? Spazio ai giovani”

All’evento era presente anche la sindaca Silvia Salis che è stata immortalata mentre accenna un ballo. E la foto con lei accanto alla de Witte è diventata virale in poco tempo ed è stata trasformata in diversi meme. Queste le parole della Salis: “Queste sono giornate pensate specificamente per i ragazzi, ed è emozionante vedere tanti giovani arrivati anche da fuori Genova per assistere a questo spettacolo. La nostra volontà è chiara: vogliamo far vivere questa città e proporre iniziative capaci di suscitare reale interesse. Sappiamo di essere tra le città europee con l’età media più alta, ed è proprio per questo che il nostro impegno per le nuove generazioni deve essere prioritario: dobbiamo attirarle, interessarle e offrire loro spazi di protagonismo”.