Il Comune di Roma ha autotrizzato altri tre stabilimenti di Ostia a cominciare la stagione, sono state infatti firmate le attese concressioni balneari (giunte complessivamente a 45).

Belsito, Nuova Pineta /Pinetina e Marechiaro

Belsito e Nuova Pineta /Pinetina sono rimaste in licenza ai vecchi gestori, Marechiari ha un nuovo gestore (per cui difficilmente aprirà in breve tempo).

Alla vigilia dell’avvio della stagione balneare, sul litorale di Ostia c’è “preoccupazione”, per il rischio di disaffezione se non di “fuga” di bagnanti e clienti verso altri lidi vicini come Fregene o Fiumicino, tra gli operatori economici, le categorie del commercio e gli imprenditori balneari, e per le ricadute negative potenziali sul lavoro e sull’indotto.

Non aiuta infatti il clima di incertezza legato al fatto che diverse strutture balneari sono ancora in attesa del permesso per l’apertura mentre altre sono da tempo chiuse o inutilizzabili dopo le problematiche legate all’erosione o ai sequestri disposti dalla Procura.