Una palla di fuoco ha illuminato il cielo notturno sopra diversi stati americani, tra cui Illinois, Missouri, Arkansas, Carolina del Sud e Texas. L’American Meteor Society ha riferito l’avvistamento poco dopo le 22:30 CDT di domenica, con segnalazioni da almeno 15 stati.

Diversi testimoni hanno osservato l’oggetto disintegrarsi prima di scomparire alla vista. Gli esperti ritengono si sia trattato probabilmente di una meteora e stanno analizzando la traiettoria per verificare eventuali frammenti caduti al suolo.