A Roma, a due passi dal Colosseo, un autobus dell’Atac è rimasto incastrato in curva all’incrocio tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano. Il conducente ha provato ogni tipo di manovra, ma senza successo. Come mostrato in un video diffuso dall’agenzia Adnkronos, una suora si è improvvisata vigile posizionandosi al centro dell’incrocio. A quel punto ha iniziato a dare indicazioni agli automobilisti: “Sto facendo il vigile, così vi mando a casa prima”, ha dichiarato. Nessuno degli automobilisti si è opposto alle sue indicazioni: “Grazie al Signore”, le ha urlato qualcuno dal finestrino.

La suora che dirige il traffico

Come spiegato dall’Adnkronos, il curioso video è stato girato dal consigliere comunale di Forza Italia Francesco Carpano, che ha affermato: “È da mesi che segnalo all’amministrazione Gualtieri l’esigenza di mettere dei dissuasori di sosta a questo incrocio, nel silenzio assoluto, tuttavia, dei miei interlocutori. Del resto, pensare che un solo sindaco possa governare bene una città grande come Roma porta inevitabilmente a questo: trascurare gli interventi di prossimità, che siano i servizi o gli interventi di governo del traffico”.

“A questo serve il decentramento, ma per farlo bisogna rinunciare a del potere dal centro e avvicinarlo a cittadini, cosa che Roberto Gualtieri e il Partito Democratico non hanno nessuna intenzione di fare, a scapito di tre milioni di romani che non sanno a chi rivolgersi quando vivono un disservizio o, come in questo caso, hanno a che fare con un problema che si potrebbe tranquillamente risolvere. Rinnovo il mio invito a Roberto Gualtieri ed Eugenio Patanè, come scritto tempo fa anche in un’interrogazione orale: mettete dei dissuasori a questo incrocio”, ha dichiarato Carpano.