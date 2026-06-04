Nella mattinata di ieri, 3 giugno, lungo l’autostrada Salerno-Napoli, una suora ha guidato contromano la propria auto imboccando la corsia che porta al capoluogo campano. La donna, nonostante le auto che le sfrecciavano accanto, pare non essersi resa conto dell’errore, che avrebbe potuto provocare un grave incidente. La sua Fiat Panda bianca è poi stata notata da un’auto della polizia, che in quel momento stava transitando in zona ma sulla corsia opposta. I due agenti a bordo hanno immediatamente attivato sirena e lampeggiante, precipitandosi all’inseguimento dell’auto della suora contromano.

Dopo diversi tentativi, i due agenti sono riusciti a fermare l’auto della donna, che è stata ritrovata in evidente stato confusionale. “Stavo ascoltando il rosario alla radio. Non mi sono resa conto”, ha riferito la donna agli agenti. I poliziotti hanno infine chiamato i tecnici dell’Anas e gli operatori del 118, ai quali è stata affidata la donna.