A Camogli, in Liguria, il mare in burrasca e il vento fortissimo hanno spinto le autorità a vietare l’avvicinamento a moli e scogliere per motivi di sicurezza. Tuttavia, non tutti sembrano aver colto la gravità del pericolo, neppure di fronte a onde spaventose.

Un video, pubblicato dalla pagina Il Mugugno Genovese e diventato virale, mostra una donna che, ignorando il divieto, si è avventurata sul muretto del molo per scattare foto al mare in tempesta. All’improvviso, una violenta onda la ha travolta, trascinandola in acqua. Fortunatamente, la corrente l’ha spinta verso la spiaggia anziché al largo, evitando conseguenze peggiori.

La scena ha suscitato attimi di terrore sia per la protagonista che per i passanti presenti. Per fortuna, la donna è stata soccorsa rapidamente da alcuni spettatori e non ha riportato gravi conseguenze.