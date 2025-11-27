Questa mattina tre sciatori sono stati tratti in salvo dopo essere stati travolti da una valanga sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo, Austria. Recuperati in elicottero, sono stati trasportati in ospedale, mentre le loro condizioni restano al momento sconosciute. Altre sei persone sono state coinvolte dall’enorme massa nevosa. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 in un’area fuoripista vicino alla Daunscharte, quando un gruppo di freerider sopra la pista numero 9 ha visto staccarsi la coltre di neve.

La valanga, spessa fino a due metri, ha danneggiato parzialmente una diga e i detriti hanno raggiunto la parte bassa della pista, chiusa per sicurezza. Quattro membri del gruppo avevano attivato gli airbag da valanga, aumentando le possibilità di sopravvivenza, mentre altri due sono rimasti solo parzialmente sepolti. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto circa 250 persone.