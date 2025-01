In Colorado, Stati Uniti, un grosso alce ha invaso la pista sciistica spaventando gli sciatori presenti e scatenando il panico generale. L’animale, evidentemente disorientato, si è ritrovato a correre sulle piste affollate, dove gli sciatori hanno cercato di mettersi al riparo nascondendosi.

Alce sulle piste

Nello stabilimento di Steamboat Springs chi era in pista ha quindi dovuto fare i conti con questa presenza completamente inattesa. C’è chi ha tentato di nascondersi, chi fuggiva lasciandosi dietro l’attrezzatura e chi guardava con sospetto l’animale da lontano. L’alce, che appariva evidentemente disorientato, ha iniziato a correre sulla pista, per poi abbandonarla dopo diversi minuti allontanandosi sulla montagna.

Il video dell’alce

L’evento è stato ripreso in un video, poi postato sui social. L’autore del filmato, Kylee Rinker, ha affermato che l’animale era una “femmina di alce arrabbiata”, raccontando poi quanto accaduto: “Ha fatto cadere un genitore e un bambino e ha fatto scappare via un altro gruppetto”. Nonostante la paura e il panico del momento, nessuno è rimasto ferito e l’animale, dopo qualche minuto, si è dileguato su per la montagna.