Nel porto di Bari, mentre si stava imbarcando su un traghetto diretto in Albania, un uomo di 31 anni ha perso il controllo della propria auto sulla banchina bagnata dalla pioggia ed è finito in mare. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 18.

In salvo sul tettuccio dell’auto

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un cittadino albanese che si stava per imbarcare su un traghetto ormeggiato alla banchina 7 del porto di Bari, forse a causa della visibilità ridotta per via della forte pioggia avrebbe effettuato una manovra errata. Dopo aver imboccando una direzione sbagliata è finito in mare con il proprio veicolo. Il 31enne, però, come testimoniato da un video che ha fatto il giro del web, è riuscito a salire sul tettuccio dell’auto prima che il veicolo affondasse. Alcuni minuti dopo è stato tratto in salvo dal personale della Guardia costiera. Sul posto, oltre agli uomini della Capitaneria di Porto, sono giunti anche i vigili del fuoco, la Polizia Locale e gli operatori del 118.