Attimi di terrore e coraggio si sono consumati giovedì 20 novembre a Padova, intorno alle 11:30, lungo il canale Battaglia. Un uomo ha perso il controllo della sua auto, finendo nelle acque gelide del canale.

Due passanti, testimoni dell’incidente, hanno reagito senza esitazione. Senza pensare al rischio, si sono tuffati e hanno raggiunto la vettura, riuscendo a estrarre l’automobilista intrappolato e a portarlo in salvo. Il loro intervento immediato ha impedito un possibile esito fatale, dimostrando sangue freddo e prontezza.

Il video del salvataggio, trasmesso da Telenuovo, ha immortalato l’atto eroico, confermato anche dalle testimonianze presenti.