Il video dell’auto contromano sulla Statale 36: tragedia sfiorata nel comune di Colico
Sul web è apparso un video, registrato dalla dashcam di un’automobilista, che mostra un’auto mentre procede contromano lungo la Statale 36, nel comune di Colico, in provincia di Lecco. Nel filmato si vedono le altre auto che si scansano all’ultimo istante evitando così l’impatto frontale. Nel 2022, proprio sulla Statale 36, un incidente causato da un veicolo contromano provocò la morte di due persone. “Ho rischiato le penne…”, ha scritto su Facebook l’autore del video.