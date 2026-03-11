Ieri a Kerzers, nel Canton Friburgo in Svizzera, un autobus postale ha preso fuoco nel tardo pomeriggio, provocando una tragedia. Diversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti, tra cui un soccorritore. La polizia cantonale ha confermato l’incidente e ha chiesto alla popolazione di non recarsi sul luogo. Tra i feriti, una persona è stata trasportata in elicottero dal soccorso svizzero Rega. Testimoni oculari raccontano che a provocare l’incendio sarebbe stato “un uomo che si è dato fuoco”. In un video ricevuto dal quotidiano Blick, un testimone spiega: “Si è versato della benzina e si è dato fuoco!” La polizia precisa che le dichiarazioni non sono ancora confermate e che la causa resta da accertare. Il primo bilancio ufficiale parla di almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche. Le fiamme hanno avvolto completamente il bus, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. È stata aperta un’indagine per chiarire se si sia trattato di “errore umano” o di “azione deliberata”.