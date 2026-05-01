A partire dal 19 giugno le società di luce e gas non potranno più proporre contratti telefonici né inviare messaggi promozionali agli utenti senza un’esplicita autorizzazione preventiva al contatto commerciale. Lo ricorda Consumerismo, sottolineando che la novità arriva dal decreto Bollette pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventerà pienamente operativa alla scadenza dei 60 giorni previsti dalla norma.

La vera stretta, spiega l’associazione, è contenuta nel comma 8-ter, secondo cui “I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis sono nulli”. Di conseguenza, dal 19 giugno non avranno validità legale i contratti di fornitura luce e gas conclusi telefonicamente senza un consenso preventivo del consumatore, e spetterà ai gestori energetici dimostrare la correttezza e la prova materiale dell’autorizzazione ricevuta.

Per le associazioni dei consumatori si tratta di un cambiamento destinato a ridurre pratiche aggressive di telemarketing e a rafforzare la tutela degli utenti nel mercato libero dell’energia, imponendo maggiore trasparenza e tracciabilità dei consensi raccolti dalle compagnie. Le nuove regole segnano quindi una stretta significativa sul settore energetico, che dovrà adeguare rapidamente le proprie procedure commerciali per evitare la nullità dei contratti e possibili contestazioni legali da parte dei clienti coinvolti interessati oggi subito.