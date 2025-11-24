Dopo la partita Napoli-Atalanta allo stadio Maradona, la Galleria Laziale è stata teatro dell’ennesimo caos viabilistico. Centinaia di auto hanno imboccato la corsia preferenziale nel senso opposto, tentando di superare le vetture incolonnate nelle corsie regolari. Quando però gli automobilisti indisciplinati si sono trovati davanti un autobus, la situazione è degenerata: alcuni hanno tentato di aggirarlo salendo sul marciapiede pedonale, altri sono scesi dalle auto per cercare una soluzione, finendo poi per dover tornare indietro. Lunghe file di vetture hanno quindi percorso la galleria in retromarcia per ritornare a Fuorigrotta e imboccare la corsia corretta.

A denunciare l’accaduto è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato: “La Galleria bloccata a causa di chi andava contromano dopo la partita nella preferenziale… Autobus bloccato a causa di ‘civilissimi’ tifosi… Per sbloccare il traffico… le auto in controsenso… hanno proceduto a retromarcia”.